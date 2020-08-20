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У Навального развился отек мозга - СМИ

18:48, 20 августа 2020
Мир
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Из-за отравления у Алексея Навального развился отек мозга / фото УНИАН

У российского оппозиционера Алексея Навального из-за действия токсического вещества, которым он был отравлен сегодня утром, развился отек головного мозга.

Как сообщает Telegram-канал Baza, врачи, лечащие Навального, пришли к выводу, что отравляющее вещество имеет токсическое воздействие преимущественно синаптического уровня.

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Однако, природа вещества пока врачам неизвестна.

"Уже точно можно сказать, что это не отравление оксибутиратом, барбитуратами или азалептином. Врачи, по их собственным словам, провели кучу анализов Алексею, но всё равно не могут понять, что с ним. Главное сейчас - определить, что за вещество попало в организм к Навальному, чтобы медики смогли использовать антидот (если такой есть)", - пишет Baza.

Отравление Навального: что известно

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Автор: Александр Топчий

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