У Навального развился отек мозга - СМИ
У российского оппозиционера Алексея Навального из-за действия токсического вещества, которым он был отравлен сегодня утром, развился отек головного мозга.
Как сообщает Telegram-канал Baza, врачи, лечащие Навального, пришли к выводу, что отравляющее вещество имеет токсическое воздействие преимущественно синаптического уровня.
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Однако, природа вещества пока врачам неизвестна.
"Уже точно можно сказать, что это не отравление оксибутиратом, барбитуратами или азалептином. Врачи, по их собственным словам, провели кучу анализов Алексею, но всё равно не могут понять, что с ним. Главное сейчас - определить, что за вещество попало в организм к Навальному, чтобы медики смогли использовать антидот (если такой есть)", - пишет Baza.
Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
- По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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