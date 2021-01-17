Amnesty International признала Навального узником совести и потребовала его освобождения

Российского оппозиционера задержали сегодня прямо в аэропорту, как только он прилетел в Москву после лечения в Германии.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Алексея Навального узником совести после его задержания в России. Читайте такжеНавальный вернулся в Россию, его задержали (фоторепортаж) Об этом говорится в сообщении организации в Twitter. "Российские власти ведут беспощадную кампанию против Навального. Они должны немедленно и безоговорочно освободить известного критика Кремля Алексея Навального, задержанного через несколько минут после того, как он прибыл в московский аэропорт "Шереметьево" из Берлина", - говорится в сообщении. Задержание Навального: что известно Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево».

Во «Внуково» ОМОН сначала вытеснил людей на улицу, которые собрались встречать Навального, после начал задержания. По данным ОВД-Инфо, всего задержали 37 человек.

Сторонников Навального Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, а также его брата Олега Навального и активиста Константина Котова задержали в здании аэропорта.

Навального задержали прямо в аэропорту на паспортном контроле. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Перевод: Екатерина Лиманская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter