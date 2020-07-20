"Пусть Путин подавится": российский оппозиционер Навальный объявил о закрытии ФБК (видео)

О своем решении оппозиционер заявил 20 июля.

Известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Об этом он написал в своем блоге. Оппозиционер объяснил такое решение иском от компании "Московский школьник" (ее связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, "поваром" Путина - УНИАН.).

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Так, в октябре 2019 года суд обязал Навального, юриста фонда Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 млн рублей по иску комбината питания, поставляющего еду в столичные школы и детские сады.

"... Я должен 29 млн рублей, Соболь 29 млн рублей и ФБК 29 млн рублей. Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина", - написал Навальный.

"Мы перейдем на другое юрлицо и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим", - добавил он.

Напомним, ФБК в начале 2019 года выпустил расследование, где обвинил комбинат питания "Конкорд", принадлежавший на тот момент Пригожину, во вспышке дизентерии в детских садах и школах Москвы в декабре 2018-го.

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