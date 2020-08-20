Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина - СМИ

Алексей Навальный находится в больнице Омска, он в коме.

Накануне своей госпитализации российский оппозиционер Алексей Навальный, вероятно, готовил расследование о деятельности депутатов правящей партии РФ «Единая Россия».

Об этом пишет Тайга.инфо.

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Навальный, по информации издания, несколько дней находился в регионах Сибири.

«Сначала он приехал в Новосибирск, где, по свидетельству редакции, мог собирать материал для нового расследования о депутатах от «Единой России». Он также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск», - пишет издание.

В комментарии журналистам председатель местного штаба Навального Ксения Фадеева отметила, что не замечала ничего странного в последний день визита политика.

Отравление Навального: что известно

Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Политику стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.

Пресс-секретарь Навального сообщила, что он находится в коме. Вскоре его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по требованию штаба вызвали полицию.

Российский Telegram канал LIFE SHOT, ссылаясь на источник, писал, что у Навального предварительно диагностировали острое отравление неустановленным психодислептиком, который может вызвать галлюцинации. Житель Томска, летевший с мужчиной одним рейсом, опубликовал в Instagram фото, как оппозиционер пьет горячий напиток в здании аэропорта.

Это не первое отравление Навального. В июле 2019 года российского оппозиционера задержали после митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, и уже на следующий день госпитализировали в больницу с признаками отравления. Тогда медики диагностировали у политика «острую аллергическую реакцию». По его словам, у него начала «гореть и колоться» кожа на лице, шее и ушах.

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Автор: Яна Ставская