Этот документ будет определять ряд вопросов по борьбе с беспилотниками различных типов.

До конца 2023 года НАТО хочет принять "доктрину борьбы с дронами". Этот документ, который должен предоставлять членам Альянса советы по вопросам многоуровневой защиты против различных типов беспилотных летательных аппаратов, станет первым в истории.

Как пишет Defense News, также в доктрине определят ряд факторов организации общей подготовки операторов антидроновых систем. Старший советник отдела новых вызовов безопасности НАТО Клаудио Палестине подчеркнул, что такая "антидроновая" доктрина уже в разработке.

По словам чиновника Альянса, задача по разработке доктрины была поставлена в начале текущего года. Основной этого документа станет выпущенный в 2019 году справочник, "в котором большое внимание уделялось изложению руководящих принципов эффективного противодействия дронам". И если в справочнике, который был "предварительным документом", было около 600 страниц, то доктрину изложат на 70-80 страницах.

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Отмечается, что пока неясно, какие принципы будут изложены в документе. Однако известно, что доктрина будет содержать определенные рекомендации по вводу в эксплуатацию с-UAS системы (Counter Unmanned Aerial Systems), интеграции многодоменных и многоуровневых решений и общие стандарты обучения операторов БПЛА.

Документ должны отправить на ратификацию комитета НАТО по вопросам разработки военных оперативных стандартов уже в ближайшие недели. А согласовать доктрину должны до конца текущего года. Воплощать первый в истории документ такого рода будут путем закупки тех или иных систем, боеприпасов и тому подобное.

В то же время Клаудио Палестине признал, что потребность в такой доктрине появилась ввиду выводов из войны в Украине, где как украинские военные, так и оккупационная армия РФ активно применяют на поле боя беспилотники разных типов.

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20 октября стало известно, что НАТО усилит патрулирование стран Балтии после того, как в Балтийском море была повреждена подводная инфраструктура. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что такое решение Альянса не свидетельствует о том, что военная угроза возросла. Напротив, это является признаком того, что НАТО считает важной защиту критической инфраструктуры.

11 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс нарастит поддержку Украины для прохождения зимы. По его словам, украинским военным предоставят больше теплой одежды, оборудования для разминирования, горючего и медицинского оборудования.

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