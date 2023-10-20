НАТО усиливает патрулирование в Балтийском море после недавнего повреждения подводной инфраструктуры в регионе. Об этом говорится в заявлении трансатлантического военного альянса, пишет Euractiv.
"Усиленные меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морской патрульной авиации, самолетов ДРЛОиУ НАТО (AWACS) и дронов. В этот район также направляется флот из четырех минных охотников НАТО", - говорится в заявлении НАТО.
Отмечается, что два из четырех "охотников за минами" планировали прибыть в Таллинн в пятницу.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с нашими союзниками Эстонией и Финляндией, а также нашим партнером Швецией. НАТО продолжит адаптировать свою морскую позицию в Балтийском море и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности союзников", - заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт.
Наращивание сил демонстрирует, что союзники по НАТО бдительны и готовы к действию, отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"Это решение не означает, что существует возросшая военная угроза. Напротив, это показывает, что отношения между союзниками крепкие, и НАТО в целом считает защиту критически важной инфраструктуры важным вопросом", - добавил он.
Повреждение подводных коммуникаций в Балтийском море
Эти действия НАТО последовали за заявлениями властей о повреждении телекоммуникационного кабеля Балтийского моря, соединяющего Швецию и Эстонию, а также финско-эстонского трубопровода и кабеля примерно в то же время в начале этого месяца.
Официальные лица вовлеченных стран заявили, что им еще предстоит провести расследование чтобы понять, кто причинил ущерб, был ли он случайным или преднамеренным.
НАТО, Европейский Союз и национальные правительства сделали защиту подводных трубопроводов и кабелей своим высоким приоритетом после того, как взрывы в сентябре 2022 года повредили трубопроводы "Северного потока" на дне Балтийского моря. Следователи заявили, что эти взрывы были актом саботажа, но еще не нашли, кто несет за это ответственность.