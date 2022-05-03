Эти действия позволят защитить восточные границы Альянса.

НАТО создало новую боевую группу в Румынии. Сейчас в страну перебрасываются истребители США, которые ранее располагались на базе в Италии.

Соответствующей информацией поделился командование Объединенных вооруженных сил (ОВС) "Неаполь" на официальной странице в Twitter.

"Для этих румынских БТРов холм — всего лишь кочка на дороге. Силы реагирования НАТО были активированы, и НАТО создало новую боевую группу в Румынии. Войска НАТО регулярно проводят совместные тренировки, чтобы подготовиться к любой угрозе для обеспечения безопасности Альянса", — сказано в свежем сообщении.

Затем командование отчиталось о переброске истребителей США в Румынию. Этот шаг позволит улучшить круглосуточное воздушное патрулирование восточных границ НАТО.

Напомним, 1 мая в Польше стартовали учения Defender Europe 2022 и Swift Response 2022 с участием тысяч солдат НАТО. Они также проходят в восьми других странах. Общее количество задействованных достигает 18 тысяч человек из 20 государств.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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