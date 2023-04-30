Кирилл Буданов также заявил, что РФ может мобилизовать 20-22 тысячи человек в месяц.

Частные военные компании из РФ и прочие похожие формирования разобщены. По этой причине командование оккупационной армией стремится объединить их под своим крылом.

Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу PBS. Он заявил: "Россияне стремятся создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилиарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства".

Буданов также затронул темы мобилизации и военных преступлений. По его словам, Россия в месяц способна призвать 20-22 тысячи человек. А что касается преступлений против граждан Украины, за каждое из них рашисты ответят.

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"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", — сообщил Буданов.

ЧВК в войне против Украины: последняя информация

Самая известная из них — это "Вагнер" под главенством Евгения Пригожина. Она принимает участие в боях с первых месяцев полномасштабного вторжения России.

В РФ также начали возникать новые ЧВК. Сюда, например, относится "Поток", которая финансируется "Газпромом". Этих боевиков ВСУ уничтожали под Бахмутом.

Пресс-офицер бригады Нацгвардии "Красная калина" Николай Коваль указал на огромные потери среди "вагнеровцов" в Бахмуте. Поля устелены трупами, которые никто не забирает.

По словам Пригожина, во время последней атаки наемники продвинулись на 100 метров, однако потеряли 94 человека.

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