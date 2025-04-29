Патрушев заявил, что НАТО отрабатывает захват Калининграда

Помощник Путина утверждает, что силы НАТО якобы тренируются наступать на территории от Вильнюса до Одессы.

Помощник правителя РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев обвинил НАТО в "отработке захвата" Калининградской области.

Как сообщает The Moscow Times, Патрушев заявил, что страны Североатлантического альянса на учениях у границ России якобы отрабатывают захват Калининграда.

"Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания", - сказал он.

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По его словам, силы НАТО якобы тренируются наступать на территории от Вильнюса до Одессы.

Кроме того, Патрушев убежден, что безопасности России открыто угрожают премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По его убеждению, Британия стремится получить влияние в Черноморском регионе. Лондон, по версии российского чиновника, уже сформировал "противоминную коалицию", а сейчас хочет сопровождать торговые корабли своим военно-морским флотом

Петрушев заявил, что Россия будет отвечать "адекватно и пропорционально" на намерения Великобритании и ряда стран Евросоюза в отношении Ленинградской и Калининградской областей.

"Если дипломатические или правовые инструменты не имеют действия, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш военно-морской флот. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать", - заявил он.

НАТО и Россия - последние новости

Ранее майор запаса Алексей Гетьман назвал возможные сценарии нападения России на НАТО. По его словам, сначала РФ попытается использовать гибридные атаки на страны НАТО, чтобы проверить, как на это будет реагировать Альянс.

В то же время нардеп Роман Костенко оценил риски нападения РФ на НАТО. Он считает, что все зависит от того, как будут развиваться боевые действия на территории Украины.

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