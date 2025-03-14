Также российские оккупанты продолжают вытеснять украинские силы из Суджи и окрестностей города.

Российские чиновники все активнее распространяют дезинформационные нарративы, которые во многом похожи на те, которые Москва использовала для оправдания вторжения в Украину. Это может указывать на планы россиян увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО. Об этом утверждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Россия, вероятно, собирается расширить свое постоянное военное базирование в Беларуси. Так оккупанты хотят усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО, чтобы оказывать большее давление на Финляндию и страны Балтии.

Аналитики обратили внимание на то, что кремлевские чиновники стали чаще распространять дезинформационные нарративы против стран НАТО. Например, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в разговоре с российскими журналистами говорил о том, что Альянс "использует угрозы как основной инструмент в межгосударственных отношениях". По его словам, "европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России в Балтийском регионе".

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Также Патрушев заявлял, что Великобритания якобы руководит "обострением ситуации" со стороны НАТО, чтобы сорвать переговоры по прекращению войны с Украиной. Помимо этого он считает, что Альянс пытается помешать РФ и США нормализовать двусторонние отношения. По словам секретаря Совета безопасности РФ, финское население, в отличие от финских властей, якобы дружественно относится к России. Похожие наративы российские чиновники распространяли незадолго до вторжения РФ в Украину.

Кроме того, в ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин косвенно отверг предложение о временном прекращении огня, о котором договорились Украина и США во время встречи их делегаций в Саудовской Аравии. Вместо этого он предложил альтернативный вариант, который противоречит плану президента США Дональда Трампа.

Аналитики заверили, что предложенное Путиным перемирие предоставит Кремлю значительное преимущество и создаст условия для возобновления боевых действий на выгодных для России условиях. Российский диктатор фактически держит инициативу о прекращении огня в заложниках, пытаясь получить превентивные уступки перед официальными переговорами по завершению войны.

Также в отчете говорится о том, что российские оккупанты продолжают вытеснять украинские силы из Суджи и окрестностей города. В это же время продвижение россиян к границе в Курской области замедлилось по сравнению с последними днями.

Помимо этого Силы обороны Украины продвинулись вперед вблизи Покровска, поделились в ISW. В это же время российские войска продвинулись в Сумской области, а также вблизи Лимана, Северска и Торецка.

Война в Украине - последние новости

Ранее аналитик Forbes Дэвид Акс рассказал, что отступая из Курской области, ВСУ оставили россиянам свое лучшее оружие. Оккупантам удалось захватить неповрежденные БМ Bradley, САУ М-777 и танк Abrams.

В BBC считают, что несмотря на разговоры о мире, ВСУ сталкиваются на фронте с другой реальностью. По словам украинских военных, России никогда нельзя доверять.

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