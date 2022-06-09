В странах Запада считают, что нельзя исключать угрозу прямой военной агрессии против стран НАТО.

Тысячи военнослужащих НАТО участвуют в крупнейших в истории учениях по испытанию систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщает британская газета The Times.

Около 3000 военнослужащих из 17 стран участвуют в операции "Наследие Рамштайна".

Это крупнейшие в истории учения по испытанию систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Они происходят на фоне опасений, что война, развязанная против Украины президентом Владимиром Путиным, может распространиться на другие территории.

Вражеские самолеты уже, как сообщалось, пролетали над Польшей и странами Балтии в рамках военных учений.

Министры обороны собрались в Исландии для переговоров о боевых действиях. Выступая в Рейкьявике, министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир заявила представителям из 12 стран, включая Великобританию, что они должны готовиться к худшему сценарию, когда речь идет о России.

По ее словам, нельзя исключать угрозу прямой военной агрессии против стран НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны. Об этом он предупредил свою молдавскую коллегу Маю Санду.

Польша планирует увеличить расходы на оборону, поскольку много поляков опасаются нападения России.

Вас также могут заинтересовать новости: