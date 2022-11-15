Байден лично выразил глубокие соболезнования Эрдогану.

Президент США Джо Байден провел короткую необъявленную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на фоне обострения отношений между странами после теракта в Стамбуле.

Как отметил Белый дом в заявлении после встречи, Байден лично выразил глубокие соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с актами насилия в Стамбуле.

"[Байден] и ясно дал понять, что мы поддерживаем нашего союзника по НАТО", – говорится в заявлении.

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Также отмечается, что Байден "выразил признательность" Эрдогану за его посредничество в сделке по продолжению поставок зерна из Украины. Лидеры двух стран согласились с тем, что соглашение "имело решающее значение для повышения глобальной продовольственной безопасности в условиях войны, которую ведет Россия". Они также согласились, что эта инициатива должна быть продолжена.

Как отмечает Bloomberg, Белый дом не анонсировал встречу заранее, а американским журналистам, сопровождавшим Байдена на G20, не разрешили ее освещать.

Также Байден проигнорировал вопрос о встрече с Эрдоганом, который ему задали во время последующего мероприятия при участии Джоко Видодо, лидера принимающей саммит Индонезии, и главы Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Теракт в Стамбуле

13 ноября в Стамбуле на пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу прогремел взрыв. Жертвами теракта стали шесть человек (четверо из них погибли на месте, еще двое умерли в больнице), еще 81 пострадали.

Эрдоган осудил это нападение. Правительство Турции обвинило Рабочую партию Курдистана.

Посольство США в стране выразило соболезнования в связи с атакой. Но власти Турции заявили, что не примут их. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что это "возвращение убийцы на место преступления". Турецкая сторона также обвинила США в том, что страна "кормит террористические районы в Кобани".

Как известно, США объявили РПК террористической организацией, но поддерживают партнерские отношения с курдской организацией "Отряды народной самообороны" в Сирии. Турция называет организации тесно связанными.

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