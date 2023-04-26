Евгений Примаков назвал возгорание терактом.

В России уже "нашли виновных" в пожаре в российском культурном центре на Кипре. Глава Россотрудничества Евгений Примаков увидел украинский след.

"Против нашего культурного центра, русского дома на Кипре, в Никосии совершен теракт. Уверен, что террористами были сторонники киевского режима, скорее всего из числа украинцев, сейчас живущих на Кипре", - написал Примаков в своем Telegram-канале.

При этом он заявил, что в центр науки и культуры "неизвестные террористы бросили несколько бутылок с зажигательной смесью, "коктейлей Молотова". Кроме того, он сравнил пожары в культурном центре и Доме профсоюзов в Одессе.

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"В доме напротив кто-то вывесил украинский флаг, видимо, хотелось оставить подпись", - завершил свою тираду российский чиновник.

Пожар в российском культурном центре на Кипре - что известно

В столице Кипра Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры. В результате пожара над городом было вижно многометровый столп черного дыма.

При этом российские СМИ якобы со ссылкой на очевидцев сообщили, что неизвестный бросил в здание "коктейль Молотова", что якобы и стало причиной возгорания.

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