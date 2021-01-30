Мотивы его действий до сих пор не установлены.

Во Франции мужчину подозревают в убийстве консультанта центра занятости и HR-менеджера. Правоохранители не исключают его причастности к еще двум нападениям на HRов.

Читайте такжеВозле Вены произошел мощный взрыв в жилом доме, он частично обвалился (фото)Об этом пишет BBC.

Мужчину задержали вскоре после убийства двух женщин в районе города Валенс.

За два дня до этого другого HR-менеджера застрелили в 500 километрах от того места. Раньше еще один HR выжил после нападения, которое произошло в соседнем городе.

По словам прокурора города Валенс, задержанному 45 лет. Он является холостым безработным инженером.

Мотивы его действий до сих пор не установлены, однако известно, что преступление может иметь отношение к одному из его предыдущих мест работы.

29 января 900 центров занятости по всей стране не работали - в знак уважения к погибшим.

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Автор: УНИАН