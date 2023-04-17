Ранее европейцы рассчитывали, что от России их защитят американцы.

Из-за российского вторжения в Украину НАТО полностью меняет концепцию своего реагирования на потенциальную агрессию России против членов альянса. Реакция должна стать более жесткой и быстрой. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что ранее оборонная концепция участников НАТО предполагала, что в случае вторжения россиян государства-члены будут сидеть в тотальной обороне ожидая, когда на подмогу прибудут основные силы США, базирующиеся по другую сторону Атлантики.

Однако после зверств России в оккупированных ею районах Украины, от Бучи и Ирпеня до Мариуполя и Херсона, пограничные государства, такие как Польша и страны Балтии, больше не хотят рисковать периодом российской оккупации. Они отмечают, что в первые дни украинского вторжения российские войска захватили земли больше, чем некоторые прибалтийские страны.

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Поэтому новая концепция обороны предполагает, что вдоль границы с Россией должно находиться больше войск. Кроме того, страны НАТО намерены более детально проработать конкретный порядок действий в случае нападения извне.

"Путин уже давно жалуется на окружение и вторжение НАТО. Но его вторжение в Украину спровоцировало альянс на то, чтобы избавиться от оставшихся запретов в отношении увеличения численности западных войск вдоль всей границы НАТО с Россией", – констатирует издание.

Новая концепция предусматривает не просто увеличение количества войск НАТО у границ РФ, но и намеренную их демонстрацию – как фактора сдерживания.

Новый подход объяснила Камилла Гранд – до недавнего времени помощник генерального секретаря НАТО, а теперь представитель Европейского совета по иностранным делам. По ее словам, ранее альянс считал фактором сдерживания для агрессора обещание, что НАТО непременно освободит все территории, которые агрессор успел захватить. Теперь же сдерживать Россию должно обещание оборонять "каждый дюйм территории НАТО" с первого дня вторжения.

"Нехорошо находиться под русским контролем в течение нескольких месяцев, пока не прибудет кавалерия", – подчеркнула она.

Отмечается, что теперь альянс будет более жестко требовать от стран-членов выполнения их обязательств по совместной обороне – по количеству, типу и состоянию вооруженных сил, готовых к применению.

Реакция НАТО на агрессию РФ

Ранее польские власти заявили, что полностью меняют стратегию обороны государства на случай полномасштабного российского вторжения. Если ранее планировалось занять оборону по рубежам рек, отдав без боя приграничные регионы, то теперь поляки будут драться даже за приграничные поселки. Такое решение принято из-за зверств в Буче.

Также после российского вторжения в Украину НАТО полностью пересмотрело формат отношений с Россией. Если раньше, даже после 2014 года, Москву формально считали "стратегическим партнером", то теперь ее официально рассматривают как "стратегическую угрозу".

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