Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС
Азербайджан может нанести с высокой точностью ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении в случае, если Ереван обстреляет стратегические объекты Азербайджана.
Об этом заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, комментируя угрозы армянской стороны нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане, сообщает Интерфакс.
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС», — сказал он.
По словам Даргяхлы, «это обернется для Армении огромной трагедией».
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12 июля в Товузском районе между военнослужащими Армении и Азербайджана вспыхнул бой.
В результате перестрелки погибли трое азербайджанских военных, еще несколько получили ранения.
В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовика ВС Азербайджана.
После этого стороны обменялись серией ударов, в результате которых обе страны понесли потери, в том числе среди высшего военного руководства.
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