"Цезарь" считает, что Пригожин поднял очень интересный нарратив о справедливости в российском обществе.

Заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь" заявил, что если приказ на устранение Пригожина отдан лично Путиным, то всей российской элите надо насторожиться.

"Это значит, что Путин не соблюдает те гарантии, которые он дает, в частности, которые он давал Пригожину. С его стороны обязательства выполнялись, а Путин свои не выполнил. Вся властная структура Путина должна понимать, что в любой момент, любой из них, проявив минимальную нелояльность, будет обнулен", - сказал он в в интервью УНИАН.

Боец считает, что Пригожин поднял очень интересный нарратив о справедливости в российском обществе.

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"Я как русский человек, который всю жизнь прожил в России и знаю ситуацию изнутри, скажу, что российское общество постоянно живет с этим запросом. Он то затухает, то разгорается. Все видят социальное неравенство, отсутствие социального лифта и возможности реализации. А сейчас еще все увидели, что Путин не останавливает "могилизацию", а наоборот готов увеличить ее обороты. И понятно, что тренд на справедливость будет расти и будет становиться сильнее. Что мы видим? Этот жалкий карлик опять улетел на Валдай, спрятался в бункер и там трясется. И он трясется настолько сильно, что вибрации расшатывают вертикаль, которую он так долго строил", - сказал он.

"Цезарь" не исключает и второй вариант, что Путин не отдавал приказ на устранение Пригожина, а этим занялся лично Шойгу, как его противник.

"Но тогда ситуация становится еще более пикантной. Получается, что Путин теряет монополию на насилие, и башни Кремля с различными ведомствами начинают грызть друг друга. Соответственно, это все идет на пользу нашей общей борьбе. Чем скорее они зашатаются и рухнут - тем меньше крови прольется, быстрее эта война закончится, и власть в России будет сменена. В любой из этих двух ситуаций все идет нам на пользу", - заявил военный.

Убийство Пригожина - последние новости

Евгений Пригожин никогда не просил у Беларуси гарантий безопасности для себя, поэтому Беларусь ему ничего и не гарантировала. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

У членов ЧВК "Вагнер" все еще есть шанс на масштабный бунт против российской власти. Однако он удастся только если они перейдут на сторону россиян, воюющих за Украину, считает экс-депутат Госдумы РФ, оппозиционер Илья Пономарев. По его словам, этот процесс уже начался.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков впервые за долгое время появился на публике, чтобы опровергнуть причастность Владимира Путина к гибели Евгения Пригожина.

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