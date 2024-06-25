Затем пропагандист извинился за ругань, оправдавшись "провокацией общих врагов".

На российском телевидении во время эфира пропагандиста Владимира Соловьева один из участников передачи нецензурно обругал Сербию из-за ее военной помощи Украине. Поводом для возмущения стала публикация в Financial Times о том, что Сербия наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые в итоге идут на оборону Украины.

Так, один из пропагандистов - Сергей Мардан - страшно возмутился этим фактом, и назвал страну "последней конченой шл*хой".

"Вот Сербия после этой новости для вас по-прежнему является, там, братской страной?.... Черт бы их всех забрал этих братьев... То, что Сербия повела себя как последняя конченая шл*ха, мне кажется, тут даже спорить не о чем", - заявил Мардан.

В то же время вскоре после этого он в Телеграм извинился перед сербами, при этом сделав попытку обвинить во всем "общих врагов".

"Простите меня братья-сербы, за то, что повелся на провокацию наших общих врагов", - написал он.

Помощь от Сербии Украине - что известно

Издание Financial Times писало, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро.

Как отмечал президент Сербии Александр Вучич, Сербия не экспортирует оружие ни в Россию, ни в Украину, "но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге - это их работа".

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