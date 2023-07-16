Министр обороны Бен Уоллес назвал любой конфликт на Тайване катастрофой.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес резко раскритиковал экспансионистскую деятельность Китая в Южно-Китайском море.

В интервью The Sunday Times он завыл, что там Пекин строит новые острова и размещает военную технику.

"Мы можем наблюдать полный крах политики в Тихом океане. К 2030 году вы можете оказаться в состоянии холодной войны", - считает Уоллес.

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Его беспокоит желание китайского лидера Си Цзиньпина захватить Тайвань. Министр добавил, что это не секрет и даже публиковалось в СМИ. Кроме того, в настоящее время Китай устанавливает суверенитет в районах, которые другие страны рассматривают как свои экономические зоны. Речь идет о Вьетнаме и Филиппинах, где китайцы активно ловят рыбу.

По словам Уоллеса, позиция Британии заключается в том, что изменения на Тайване могут произойти лишь мирным путем с согласия тайваньцев. Любой конфликт в этом регионе он назвал катастрофическим.

"Это делает нас очень уязвимыми. Тайвань производит 90% самых мощных микросхем в мире буквально на одной фабрике", - пояснил министр обороны.

Он убежден, что необходимо "продолжать общаться с Китаем" и разработать более согласованную политическую стратегию для стран Запада.

Ситуация с Тайванем - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, Китай считает Тайвань своей территорией и открыто готовится к вторжению. В то же время США заявляли, что будут защищать Тайвань.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Европа должна очень активно участвовать в вопросе по Тайваня. Он призвал отправить туда военно-морские силы.

По данным ЦРУ, Китай готовится к возможной войне за Тайвань в 2027 году.

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