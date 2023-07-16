Министр обороны Великобритании Бен Уоллес резко раскритиковал экспансионистскую деятельность Китая в Южно-Китайском море.
В интервью The Sunday Times он завыл, что там Пекин строит новые острова и размещает военную технику.
"Мы можем наблюдать полный крах политики в Тихом океане. К 2030 году вы можете оказаться в состоянии холодной войны", - считает Уоллес.
Его беспокоит желание китайского лидера Си Цзиньпина захватить Тайвань. Министр добавил, что это не секрет и даже публиковалось в СМИ. Кроме того, в настоящее время Китай устанавливает суверенитет в районах, которые другие страны рассматривают как свои экономические зоны. Речь идет о Вьетнаме и Филиппинах, где китайцы активно ловят рыбу.
По словам Уоллеса, позиция Британии заключается в том, что изменения на Тайване могут произойти лишь мирным путем с согласия тайваньцев. Любой конфликт в этом регионе он назвал катастрофическим.
"Это делает нас очень уязвимыми. Тайвань производит 90% самых мощных микросхем в мире буквально на одной фабрике", - пояснил министр обороны.
Он убежден, что необходимо "продолжать общаться с Китаем" и разработать более согласованную политическую стратегию для стран Запада.
Ситуация с Тайванем - что известно
Как ранее сообщал УНИАН, Китай считает Тайвань своей территорией и открыто готовится к вторжению. В то же время США заявляли, что будут защищать Тайвань.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Европа должна очень активно участвовать в вопросе по Тайваня. Он призвал отправить туда военно-морские силы.
По данным ЦРУ, Китай готовится к возможной войне за Тайвань в 2027 году.