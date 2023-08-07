5-6 августа в курортном городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялась встреча советников по национальной безопасности и внешней политике 42 стран - "мирный саммит" по принципам восстановления "устойчивого и справедливого мира" для Украины. По итогам мероприятия не был подписан общий документ, но все участники засвидетельствовали приверженность принципу территориальной целостности государств и договорились о следующей встрече.

Впрочем, то, что этот саммит состоялся, является бесспорным позитивом для Украины. Главным образом потому, что удалось собрать на нем представителей тех стран, которые, мягко говоря, не очень поддерживали Украину, или вообще более благосклонно относились к России, если говорить о государствах Африки и определенных арабских странах, в частности.

То, что встреча (без России) происходила в Саудовской Аравии, стране, которая имеет близкие отношения с Россией (вспомним картельный заговор (ОПЕК+) по снижению добычи нефти) - это так же позитивный для нас момент. Поскольку страны региона являются крайне важными для РФ, потому что нефть является главным источником наполнения бюджета, в том числе и военного, то есть финансирования войны. Будет хорошо, если мы сможем убедить в свою пользу такие государства как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (хотя последних на встрече не было).

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По собственному опыту, выступая на ведущих телеканалах Саудовской Аравии, Катара, Арабских Эмиратов, знаю, что там очень сильная российская пропаганда. А, учитывая то, что эти телеканалы обычно принадлежат правительству, можно говорить, что они отражают правительственную позицию. Но акценты меняются. И в этом смысле выход России из зернового соглашения отнюдь не способствует РФ в долгосрочной перспективе. От Украины во многом зависит продовольственная безопасность стран глобального юга, куда и направляется подавляющая часть нашего зерна.

То, что встреча (без России) происходила в Саудовской Аравии, стране, которая имеет близкие отношения с Россией... - это так же позитивный для нас момент

Также важно, что участие во встрече принял Китай. Это повышает ее статус и демонстрирует, что Китай, как и другие страны, уже не настолько уверены в победе России и ищут другие варианты, в частности, серьезнее рассматривая украинский вариант прекращения войны.

Поскольку ее затягивание несет негативные последствия для их продовольственной безопасности, экономики и тому подобное.

Стоило ли ожидать от мероприятия чего-то прорывного? У меня не было таких ожиданий. Учитывая разные позиции сторон, о том, что все сразу примут формулу Зеленского, речь не шла. Тем более, что уровень представительства уже говорил, что это, скажем так, предварительная встреча, где стороны излагают свои аргументы.

То, что предварительно уже (Саудовская Аравия) представила свой план, который предусматривает уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, это важный сигнал, который говорит, что они выступают за полную деоккупацию украинских земель. Вопрос только в том, что они хотят, чтобы сразу были прекращены боевые действия (по информации СМИ, в Джидде Саудовская Аравия представила собственный мирный план, официального заявления по этому поводу нет). Но это приведет к затягиванию и не будет победой Украины. Перемирие - это не конец войны. Но, в принципе, как первый шаг, это важно для Украины и украинской дипломатии.

Есть определенный успех, и эти переговоры обязательно будут иметь продолжение.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины, профессор Национального авиационного университета