На необитаемом острове нашли троих моряков: они оставили надпись SOS на песке (фото)

Моряки находились в 190 километрах от того места, откуда отправились в путь.

Австралийские военные обнаружили троих моряков на небольшом необитаемом острове в Микронезии благодаря надписи SOS на песке.

Трое мужчин пропали после того, как 30 июля вышли в море, они хотели пройти 43 километра между двумя атоллами. Однако в пути они сбились с курса, и в лодке закончилось топливо, сообщает Associated Press со ссылкой на Минобороны Австралии.

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Спустя три дня после исчезновения, 2 августа, австралийские и американские самолеты, искавшие людей, заметили надпись SOS на берегу необитаемого острова.

К острову направился десантный корабль «Канберра», который обнаружил на берегу троих моряков, числившихся пропавшими без вести. Моряки находились в 190 километрах от того места, откуда отправились в путь.

Заблудившиеся путешественники живы и здоровы. Военный вертолет доставил им воду и продовольствие, а в ближайшее время к острову причалит микронезийский патрульный корабль, который заберет моряков.

Как сообщал ранее УНИАН, шведский мох спас россиянина от гибели. На самодельной лодке мужчина отправился в путешествие из Стокгольма к испанским берегам. Однако посреди путешествия судно попало в катастрофу, а путешественник зацепился за кусок скалы посреди воды. На скалистом острове он провел два дня, в течение которых собирал с камней мох и выкладывал им слово Help - "Помогите". Эту надпись и увидели спасатели, которые искали его с вертолета.

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