Репутация ООН продолжает тонуть. Теперь организацию обвинили в неспособности бороться с сексизмом на своих же мероприятиях.

На международных конференциях, проводимых под эгидой ООН, процветают сексизм и домогательства в отношении женщин-делегатов. Об этом несколько потерпевших рассказали изданию Financial Times.

Так, на днях в немецком Бонне состоялись рабочие заседания в рамках подготовки к осеннему климатическому саммиту COP28. На них несколько участниц заявили, что подверглись издевательствам, оскорблениям и сексуальным домогательствам со стороны мужчин-участников.

Как рассказала глава мексиканской делегации Камила Зепеда, в прошлом году она подверглась сексуальным домогательствам на конференции COP27 в Египте. В частности она заявила, что получила неприемлемые сообщения от делегата-мужчины.

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Также ранее официально сообщалось о других подобных случаях сексуальных домогательств на прошлогоднем климатическом саммите ООН. Группа из 20 стран, включая Мексику, США, Великобританию, Германию, Перу и Канаду, официально обратились в ООН с призывом принять меры для "обеспечения среды, свободной от притеснений" на подобных переговорах.

В письме к ООН, с которым ознакомилась Financial Times, содержится призыв к организаторам "обратить особое внимание на то, как обращаются с женщинами-участниками переговоров в помещениях [Рамочной конвенции ООН об изменении климата], внутри и за пределами переговорных комнат, чтобы все участники чувствовали себя частью уважительной и безопасной рабочей среды".

Сейчас в аппарате ООН думают над тем, нужно ли обновить свой "кодекс поведения" и следует ли вводить новые меры безопасности для климатического саммита COP28, который состоится в конце года в Дубае.

"Это очень агрессивно. Мужчины хуже себя ведут на этих конференциях. Это как дикий дикий запад" – заявила женщина-делегат из страны G20, отметив, что такие мероприятия омрачены "большим количеством токсичного поведения альфа-самцов".

Обвинения включают в себя также случаи, когда женщин-делегатов "принижают": коллеги-мужчины на встречах обсуждают их и кричат на них.

ООН под напором критики – последние новости

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину критика в отношении ООН значительно усилилась. Организацию критикуют не только за неспособность остановить войну и привлечь агрессора к ответственности, но и за вялую реакцию на конкретные факты военных преступлений РФ.

Так, в Офисе президента Украины возмутились осторожными комментариями представителя ООН касательно причин разрушения Каховской плотины. Нерешительность организации раскритиковала также известная экоактивистка Грета Тунберг.

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