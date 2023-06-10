В ОП отметили, что организация сознательно отказывается выполнять свои обязанности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко ответил на заявление чиновника ООН Джереми Лоуренса относительно "неясности" причины подрыва Каховской ГЭС.

В Twitter Подоляк удивленно спросил, действительно ли в ООН до сих пор не понимают, кто и для чего совершил этот теракт.

"Действительно не понятно? Так же, как не понятны "обстоятельства", выглядящие как неспровоцированная война России против Украины, массовые убийства гражданского населения, систематические обстрелы ракетами крупных населенных пунктов Украины, разрушение тысячи больниц и школ, стертые с лица земли Соледар, Бахмут и еще тысяча городков, массовые захоронения Бучи, Гостомеля, униженное международное право и... Устав ООН. Совершенно не понятны. Марсиане, вероятно, атакуют и создают такие обстоятельства", - отметил Подоляк.

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Он добавил, ООН демонстрирует "безупречное по цинизму обнуление собственной репутации" и намеренно отказывается от выполнения своих функций.

Реакция ООН на подрыв Каховской ГЭС

В ООН через несколько часов после подрыва Каховской ГЭС вместо любой реакции на этот инцидент решили поздравить всех с самопровозглашенным "Международным днем русского языка".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш лишь во второй половине дня по киевскому времени отреагировал на масштабную экологическую и человеческую катастрофу и назвал подрыв Каховской ГЭС еще одним разрушительным следствием полномасштабного вторжения России в Украину, отметив, что атаки на мирное население и объекты критической инфраструктуры должны прекратиться.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "игрой в поддавки для россиян" призывы ООН о проведении расследования подрыва Каховской ГЭС.

В Управлении ООН по правам человека заявили, что пока не могут оценить, было ли разрушение Каховской ГЭС в Украине военным преступлением и назвали "неясной" причину разрушения плотины гидроэлектростанции.

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