Известная экоактивистка заявила, что Россию нужно остановить.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в украинской акции под представительством ООН в немецком Бонне и выразила поддержку украинцам на фоне трагедии с уничтожением россиянами Каховской плотины.

"Мы поддерживаем вас, мы на вашей стороне. Мы видим, что происходит. Взгляды всего мира обращены на Украину и на Россию, на происходящее сейчас. Мы не собираемся быть наблюдателями, мы не собираемся молчать. Оставайтесь сильными. Мы солидарны с вами", – обратилась она к украинцам через DW.

Грета подчеркнула, что совершаемые Россией преступления в Украине "нужно осуждать", и что мир не должен позволить этому продолжаться.

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Разрушение Каховской ГЭС и наводнение на Херсонщине

В ночь на 6 июня произошло разрушение плотины Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В ГУР заявили, что располагают доказательствами целенаправленного подрыва плотины российскими оккупантами.

Краткосрочным последствием разрушения плотины стало масштабное наводнение в Херсонской области, где вода из водохранилища затопила обширные территории по берегам Днепра. Однако более опасными являются долгосрочные последствия этой катастрофы, которые отразятся как на экономике, так и на экосистеме всего региона.

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