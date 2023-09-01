С февраля 2022 по август 2023 года он закупил у американских фирм и отправил в Россию электроники на сумму более 225 тысяч долларов.

На Кипре арестовали россиянина по обвинению в закупках американской электроники для поставок в Россию. Как сообщает Минюст США, 33-летнего россиянина Артура Петрова арестовали 26 августа на Кипре по запросу США по обвинению в попытке незаконного экспорта американской микроэлектроники в Россию для использования в военных целях.

Как сообщает американское ведомство, Петров вместе с двумя сообщниками, тоже гражданами России, с февраля 2022 по август 2023 года закупил у американских фирм большой объем электроники для своей компании "Электроком ВПК". Эта компания, как пишет ведомство, поставляет продукцию российским производителям вооружения, которое применяется в войне с Украиной.

"Для того чтобы скрыть поставки, обвиняемый использовал подставные компании, зарегистрированные в третьих странах. Технологии, которую Петров и его сообщники приобрели в ходе заговора, имеют важное военное применение и включают в себя различные типы электронных компонентов, которые были обнаружены в российской военной технике на поле боя на Украине, такой как российские управляемые ракеты, дроны, а также устройства радиоэлектронной борьбы и связи", - отмечается в сообщении.

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При этом отмечается, что американским поставщикам Петров сообщал, что электроника будет применяться в системах пожарной безопасности на Кипре или в других странах.

"В ходе заговора Петров и его сообщники закупили у американских дистрибьюторов и отправили в Россию компоненты управляемой электроники военного назначения на сумму более 225 тысяч долларов", - отмечает Минюст США.

Петрову предъявлено 11 обвинений, включая нарушение законов США об экспортном контроле, контрабанду, сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег, а также другие обвинения в заговоре. По каждому пункту максимальный срок тюремного заключения составляет от пяти до 20 лет.

Западные детали в российских дронах - последние новости

Группа исследователей выяснила, що при производстве дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия бьет по городам Украины, используются запчасти из США, Японии, Канады, Швейцарии, а также Германии.

На днях в Германии сообщили о том, что расследуют, как немецкая электроника оказалась в российских беспилотниках "Орлан". Фигурантом дела оказался предприниматель с гражданствами Германии и России, который продавал россиянам компоненты электроники для беспилотников. При этом продажа происходила в период с 2020 года до марта 2023 года.

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