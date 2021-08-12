Проводится спасательная операция.

В России на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами на борту.

Как пишет российский "Интерфакс", всего там находились 17 человек: 14 туристов и трое членов экипажа. Уже известно о спасении как минимум семи человек. Остальных продолжают искать.

МЧС России подтвердило информацию о жесткой посадке вертолета компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. Там утверждают, что на борту было 16 человек, в том числе ребенок.

По данным источников издания, приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

"Экипаж совершил жесткую посадку на поверхность Курильского озера", - уточнил источник.

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"Принадлежащая компании "Витязь Аэро" машина заходила на посадку в неблагоприятных погодных условиях. В районе падения - туман. На место вылетели медики и спасатели", - пишет Телеграм-канал Mash.

Впоследствии Телеграм-канал сообщил, что вертолет ушел под воду. По предварительным данным, все, кого не сумели найти, погибли.

"Вертолет следовал по туристическому маршруту от посёлка Николаевка до озера Курильское. Сотрудники Кроноцкого заповедника, на территории которого упал борт, услышали удар о воду и сразу же направились к месту падения, чтобы помочь пассажирам. В настоящий момент идет спасательная операция. К поискам вертолета привлекли 45 человек и 8 единиц техники. Прокуратура уже начала проверку случившегося", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы прервали из-за российского военного самолета. В воздух экстренно подняли испанские истребители.

Автор: Юрий Годован