Опасности для людей, по словам энтомолога Людмилы Лобковой, такой смерч не представляет.

В России на Камчатке запечатлели на видео необычное явление в поселке Усть-Камчатск – "комариный смерч".

На видео, которое опубликовало Камчатка-Информ, запечатлен огромный рой комаров, образующий смерч.

"Черные тучи, состоящие из полчищ крупных комаров, накрыли поселок Усть-Камчатск (17 июля – ред.) с первыми лучами солнца. Автор видео рассказывает, что несколько сотен метров двигался в звенящем облаке, с трудом различая дорогу. Открывать окна в машине он не стал. На горизонте и тут и там виднелись "столбы", они то и дело распадались в воздухе, чтобы через секунды собраться вновь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что насекомые роятся от нескольких часов до недели, "вызывая животный ужас у туристов". Однако опасности для людей, по словам энтомолога Людмилы Лобковой, такой смерч не представляет.

"Ничего страшного тут нет, это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Мне присылали подобное видео с озера Азабачье, где их было сумасшедшее количество. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий", - объяснила она.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко