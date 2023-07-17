Он появился на пути к трассе, по которой вчера двигалась колонна наемников.

На границе между Беларусью и Россией подняли флаг российской частной военной компании "Вагнер", главарь которой устроил "поход на Москву".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на фотографию, которую опубликовал российский провоенный Telegram-канал. Флаг появился на контрольно-пропускном пункте пограничного перехода "Звенчатка-Понятовка".

Согласно их данным, он был поднят с российской стороны, около деревни Дубовичка. "Именно этот переход выводит на трассу Р43, по которой колонна "Вагнера" двигалась в направлении палаточного лагеря в деревне Цель", - отмечают беларусы.

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"Вагенеровцы" в Беларуси: последние новости

Как известно, после неудавшегося мятежа "вагнеровцам" и их главарю Евгению Пригожину разрешили "уйти в Беларусь".

Сначала в сети появились снимки полевого лагеря под Осиповичами, затем - видео учений теробороны Беларуси, которую обучают наемники "Вагнера".

Вчера в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Беларусь движется колонна с символикой частной военной компании. "Беларускі Гаюн" сообщил, что они направляются в палаточный лагерь.

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