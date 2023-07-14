Беларусов обучают тактической стрельбе.

Наемники частной военной компании "Вагнер" начали обучать военнослужащих территориальной обороны Беларуси.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. Занятия с подразделениями территориальных войск проходят неподалеку от города Осиповичи Могилевской области (200 километров от границы с Украиной). "Вагнеровцы" работают инструкторами по некоторым военным дисциплинам.

Сообщается, что в рамках учений беларуские военные осваивают навыки тактической стрельбы и перемещения на поле боя, а также изучают инженерную подготовку и тактическую медицину. В сюжете с полигона можна увидеть кадры палаточного лагеря для военных.

"Вагнеровцы" в Беларуси: последние новости

Ранее в Минобороны заявляли, что наемники "Вагнера" могут "обменяться опытом" в военнослужащими Беларуси. Их планировали рассредоточить по разным полигонам.

В начале июля в сети показали полевой лагерь на восемь тысяч человек, который построили под Осиповичами. Предполагалось, что именно там разместят наемников Пригожина.

Сегодня в Госпогранслужбе Украины сообщили, что Россия вывела из Беларуси практически всех военннослужащих, которые проходили там подготовку.

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