За время соревнований псам пришлось преодолеть 1368 километров.

В Соединенных Штатах завершились соревнования на собачьих упряжках, которые проходили на Аляске.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, участие в нынешнем забеге "Идитарод" приняли около полусотни участников. Им пришлось преодолеть 1368 км. Ночевать пришлось в палатках на морозе до 40 градусов. Соревнование заняло более недели.

Победителем стал американец Даллас Сиви. Он финишировал с результатом 7 дней, 14 часов и 8 минут.

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Автор: Екатерина Лиманская