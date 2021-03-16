В Соединенных Штатах завершились соревнования на собачьих упряжках, которые проходили на Аляске.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, участие в нынешнем забеге "Идитарод" приняли около полусотни участников. Им пришлось преодолеть 1368 км. Ночевать пришлось в палатках на морозе до 40 градусов. Соревнование заняло более недели.
Победителем стал американец Даллас Сиви. Он финишировал с результатом 7 дней, 14 часов и 8 минут.
Новости мира: на Аляске завершились соревнования на собачьих упряжках
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