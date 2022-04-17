Прибыль от продажи будет направлена на помощь украинскому народу.

Белый дом в сувенирном магазине презентовал памятную монету, посвященную историческому обращению Владимира Зеленского к Конгрессу США 16 марта 2022 года.

Об этом сообщается на сайте сувенирного магазина Белого дома.

Монету с изображением президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также с моментом выступления Зеленского в Конгрессе, выпустили в рамках серии "Исторические моменты". На монете также отражена цитата из выступления президент Украины: "Мировой лидер - лидер мира".

В описании указано, что Зеленский "вызвал восхищение законодателей с обеих сторон тем, что сделал много для защиты своей страны и народа от жестокой агрессии России".

"Это был удивительно прямой призыв к действию со стороны лидера военного времени, доказывающий, что помощь Украине является моральным императивом для страны, которая позиционирует себя как маяк свободы и демократии для всего мира. ... Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе", - говорится в описании монеты.

Стоимость такой монеты - 100 долларов. Прибыль от продажи монеты будет полностью направлена на гуманитарную помощь украинскому народу.

Как писал УНИАН, во время мартовского выступления в Конгрессе Зеленский призвал установить над Украиной бесполетную зону и предоставить стране авиацию и зенитно-ракетные системы для защиты.

Также Владимир Зеленский предложил США создать объединение U-24 для своевременной остановки войн и конфликтов и призвал вводить санкции против Российской Федерации еженедельно.

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