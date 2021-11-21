Дизайнер признался, что все имущество оставил супруге и дочери.

Украинский дизайнер Андре Тан в программе "Светская жизнь" рассказал, что после развода с супругой Алиной Харечко решил оставить все имущество ей и дочери Софии.

"Остался без трусиков и маечки", - пошутил дизайнер.

Также он добавил, что сейчас живет на Печерске, но в арендованной квартире. Поэтому в планах у него приобрести собственное жилье. Кроме того, Андре Тан рассказал, что у него была квартира в Киеве, но он переписал ее на дочь.

Читайте такжеЗвезда "Квартал 95" устроила скандал в самолете: бортпроводник вызвала полициюНапомним, ранее Андре Тан рассказал, что едва не пустился во все тяжкие после развода. Дизайнер заводил краткосрочные и несерьезные романы, так как пока не готов к новым обязательствам, да и жениться пока не собирается.

Кроме того, ранее он признался, что расставание с женой произошло в карантин, когда его бизнес находился под угрозой. Все эти проблемы сильно огорчали модельера.

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Автор: Диана Могилевич