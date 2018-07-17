Носи их, а не жуй: в Амстердаме выпустили кроссовки из жевательной резинки (видео)
12:37, 17 июля 2018Наука и IT
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Gumshoe – первые кроссовки из переработанной жевательной резинки.
В Амстердаме выпустили кроссовки из жевательной резинки
Ежегодно жители Нидерландов выплевывают на улицы свыше 1,5 млн кг жевательной резинки.
Креативные дизайнеры нашли такой жвачке применения – изготавливать с нее кроссовки.
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Сама жвачка используется для создания подошвы, все остальное сделано из кожи. Для создания четырех пар кроссовок расходуется около 1 кг жевательной резинки.
На подошве изображена карта Амстердама и три креста - символ города.
Кроссовки доступны в розовом, черном и красном вариантах, и купить их можно за 200 евро.
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