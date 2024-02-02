Сенаторы отмечают, что бездействие Венгрии рискует безвозвратно испортит ее отношения с Соединенными Штатами и НАТО.

Американские сенаторы настаивают, чтобы Венгрия немедленно одобрила вступление Швеции в НАТО, подчеркнув, что Будапешт рискует нанести непоправимый ущерб своим отношениям с Вашингтоном, если он не будет действовать.

Как пишет Reuters, председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин заявил, что "глубо обеспокоен" относительно курса нынешнего правительства Венгрии, отметив, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до сегодняшнего дня задерживает помощь Европейского Союза для Украины, а также продолжает препятствовать членству Швеции в НАТО.

"Партнеры так не делают. И я сомневаюсь, являются ли они надежным союзником для нашей программы безвизового режима", - сказал он на пресс-конференции.

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Сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис, которые являются сопредседателями группы наблюдателей Сената за НАТО, возглавляющей усилия в палате в поддержку альянса, выступили с заявлением, в котором призвали Венгрию изменить курс.

"Бездействие Венгрии рискует безвозвратно испортить ее отношения с Соединенными Штатами и НАТО", - говорится в заявлении.

Членство Швеции в НАТО

25 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил свою подпись под решением турецкого парламента о ратификацию членства Швеции в НАТО.

За это администрация Байдена "вознаградила" Турцию одобрением долгожданного соглашения о продажа Турции военных самолетов F-16 на сумму 23 миллиарда долларов США

Венгрия в настоящее время является единственным членом НАТО, который не одобрил заявку Швеции на вступление в Альянс. В то же время в стране ранее неоднократно уверяли шведских чиновников, что Венгрия не будет последней в Альянсе, которая одобрила предложение Швеции.

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