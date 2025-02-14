Лондон обещает поддерживать страну столько, сколько понадобится.

Великобритания считает, что путь Украины в Североатлантический Альянс необратим, это было согласовано на Вашингтонском саммите 2024 года.

Об этом во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Он заверил, что Британия будет поддерживать украинцев так долго, как потребуется, передает его пресс-служба.

Стармер считает, что не может быть никаких переговоров об Украине без Украины. Они с Зеленским согласились, что третья годовщина варварского полномасштабного вторжения России станет важным моментом для демонстрации международного единства и поддержки страны:

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"Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности, дальнейшей летальной помощи и суверенном будущем, и она может рассчитывать на поддержку со стороны Великобритании".

США не хотят Украину в НАТО

Как известно, Североатлантический Альянс постоянно уверял Киев в том, что препятствием к членству является война, поэтому вопрос вступления будет обсуждаться после ее окончания.

Заявлялось, что против принятия Украины в НАТО выступали Соединенные Штаты Америки, Германия, Венгрия и Словакия.

Новый американский президент Дональд Трамп после разговора с Путиным заявил, что вступление Украины в Альянс является "непрактичным".

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