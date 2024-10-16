Эксперты рассказали о том, какой именно цели придерживается Китай, продвигая инициативы на международной арене.

Китай становится все более агрессивным по отношению к Тайваню, во время "призывов" к диалогу на Ближнем Востоке и создании собственного мирного плана для Украины, заявляют эксперты. По их словам, за этим скрывается совершенно иная цель — Пекин все чаще бросает вызов мировому порядку, в котором доминирует Запад, чтобы заменить США в качестве самой могущественной страны в мире к 2049 году.

К примеру, Китай все чаще выступает в роли мирного посредника на международной арене, пишет Welt. В сентябре, на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Китая Ван И представил "мирную инициативу" по Украине, которую поддержала Бразилия, Швейцария и другие страны.

"Последнее свидетельствует о том, что Китай не является нейтральным посредником. В документе не упоминается территориальная целостность Украины или вывод российских войск, как это предусмотрено в мирном плане из 10 пунктов президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в материале.

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Эксперты отмечают, что Китай и РФ связывает не только экономическое сотрудничество, но и "глубокая дружба". И добавляют, что все более агрессивное поведение в отношении Тайваня ставит под сомнение надежность "китайского мирного плана". Поэтому, по их словам, Пекин выставляет себя в качестве посредника не для того, чтобы установить мир, а для того, чтобы расширить свои позиции в качестве крупного игрока в геополитике.

Пекин является движущей силой создания новых международных институтов, которые призваны подорвать традиционные организации, такие как НАТО или ООН, а значит, и претензии Запада на власть, пишет СМИ. На саммите БРИКС в Южной Африке Китай и Россия вместе с другими членами выступали именно за это и продвигали расширение альянса за счет включения в него еще шести незападных стран.

"Либеральный международный порядок в основном рассматривается недемократическими частями мира как наследие Второй мировой войны. Он создан Западом, для Запада и контролируется Западом", - заявил в интервью WELT гонконгский профессор Стив Цанг.

Другие новости о Китае

Ранее УНИАН сообщал, что Китай начал масштабные военные учения возле Тайваня. Официальные лица заявили, что это является "строгим предупреждением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня".

Кроме того, в Китае собрали первый большой конвертоплан нового типа. Отмечается, что это беспилотный летательный аппарат, с грузоподъемностью до 2 тысяч килограмм.

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