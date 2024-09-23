За поджог детям пообещали заплатить 20 тысяч долларов.

В России второй случай поджога вертолета детьми, которые якобы получают "заказ" через Telegram – на этот раз в городе Омск двое школьников сожгли на местной авиабазе Ми-8. Как сообщает "База", школьники проникли на авиабазу вечером 21 сентября. Они бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью и скрылись с места происшествия.

"Однако уже вскоре парни были задержаны. Диверсантами оказались 16-летние Рома и Антон. Подростки рассказали, что задание сжечь вертолет они получили через Telegram, а за работу им пообещали крупную сумму денег (правда, обещанные деньги они так и не получили)", - пишет ресурс.

По данным "Базы", подросткам обещали за поджог 20 тысяч долларов.

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Поджоги школьниками техники в РФ

Напомним, в сентябре на полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком автономном округе РФ двое подростков сожгли вертолет крупной российской авиакомпании Utair. Сообщалось, что двое подростков проникли на частный аэродром в городе Ноябрьск, где облили бензином и подожгли вертолет. В результате, мальчики 13 и 14 лет получили ожоги рук и лица. Из-за полученных травм несовершеннолетним пришлось обращаться за медицинской помощью, что, вероятно, и выдало их причастность к случившемуся.

РосСМИ утверждали, что детей завербовали в мессенджере, а за "файер-шоу" им предложили крупную сумму денег – 5 млн рублей.

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