В Минобороны РФ отчитались, что сбили четыре БПЛА над Липецкой областью.

Днем в субботу, 26 октября, дроны атаковали аэродром в российском Липецке, сообщил руководитель Центра противодействия дезионформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Аэродром в Липецке под атакой БПЛА", - написал он.

В российских пабликах опубликовали видео со звуками сирены и взрывов в городе. На одном из опубликованных роликов россиянин пожаловался на власть: "Спасибо нашей дорогой власти за нашу безоблачную жизнь".

Тем временем в Министерстве обороны России традиционно отчитались о "пресечении попытки" атаки: "Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области".

Дроны атакуют Липецк - видео

Удар по аэродрому "Липецк-2" в России с МиГ-31- что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, нчью 20 октября Силы обороны ударили по аэродрому "Липецк-2" в России.

Отмечалось, что целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. В Генштабе ВСУ сообщали, что на указанном аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил противника.

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