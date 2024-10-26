Днем в субботу, 26 октября, дроны атаковали аэродром в российском Липецке, сообщил руководитель Центра противодействия дезионформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.
"Аэродром в Липецке под атакой БПЛА", - написал он.
В российских пабликах опубликовали видео со звуками сирены и взрывов в городе. На одном из опубликованных роликов россиянин пожаловался на власть: "Спасибо нашей дорогой власти за нашу безоблачную жизнь".
Тем временем в Министерстве обороны России традиционно отчитались о "пресечении попытки" атаки: "Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области".
Дроны атакуют Липецк - видео
Удар по аэродрому "Липецк-2" в России с МиГ-31- что сообщалось
Напомним, как писал УНИАН, нчью 20 октября Силы обороны ударили по аэродрому "Липецк-2" в России.
Отмечалось, что целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. В Генштабе ВСУ сообщали, что на указанном аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил противника.