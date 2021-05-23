Уоллес рассказал об активности российских военных кораблей / Иллюстрация REUTERS

Великобритания считает Россию «противником, который представляет угрозу номер один».

Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Telegraph.

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Уоллес рассказал об активности российских военных кораблей.

«Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей», - сказал Уоллес.

По его словам, в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка. Глава Минобороны сообщил, что Лондон не фиксировал их присутствие в Ирландском море «очень давно».

Министр заявил, что Великобритания пыталась провести деэскалацию и пробовала «другие методы». По его словам, «довольно сложно сказать» куда движутся отношения двух стран, пока Россия «не изменит свое отношение».

Британия и угроза со стороны России

В марте 2021 года власти Великобритании назвали Россию главной угрозой в Комплексном обзоре оборонной и внешней политики страны до 2030 года. В качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства — со 180 до 260 боеголовок.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
  • 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.
  • Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
  • Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
  • США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.
  • 8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
  • 22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".
  • 26 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на частичный отвод войск Российской Федерации, военная угроза в границах Украины является постоянной.

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Автор: Елена Коваленко