Министр заявил, что Великобритания пыталась провести деэскалацию и пробовала «другие методы».

Великобритания считает Россию «противником, который представляет угрозу номер один».

Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Telegraph.

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Уоллес рассказал об активности российских военных кораблей.

«Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей», - сказал Уоллес.

По его словам, в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка. Глава Минобороны сообщил, что Лондон не фиксировал их присутствие в Ирландском море «очень давно».

Министр заявил, что Великобритания пыталась провести деэскалацию и пробовала «другие методы». По его словам, «довольно сложно сказать» куда движутся отношения двух стран, пока Россия «не изменит свое отношение».

Британия и угроза со стороны России

В марте 2021 года власти Великобритании назвали Россию главной угрозой в Комплексном обзоре оборонной и внешней политики страны до 2030 года. В качестве одного из ответов Лондон планирует почти в полтора раза увеличить ядерный потенциал королевства — со 180 до 260 боеголовок.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".

26 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на частичный отвод войск Российской Федерации, военная угроза в границах Украины является постоянной.

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Автор: Елена Коваленко