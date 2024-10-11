По сообщениям мониторинговых пабликов, Россия передислоцировала два истребителя МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал", в Беларусь. Однако передислокация МиГов пока непосредственной угрозы для Украины не несет. Скорее всего, речь идет о некой стандартной процедуре у пилотов, когда они отрабатывают посадку и взлет с аэродромов, на которых они - чисто теоретически - могут базироваться. У летчиков это стандартная фишка для получения следующей квалификационной категории - первой, второй, третьей. То есть, такое перебазирование - одно из испытаний.

Могут ли эти МиГи пускать "Кинжалы" по Украине из воздушного пространства Беларуси? Считаю, что Лукашенко будет отбиваться от такого развития событий, как может. В этом смысле у него тяжелая ситуация.

Дело в том, что Лукашенко боится нас больше, чем мы его. Ведь все его стратегические объекты находятся в зоне досягаемости наших дронов и ATACMS. На наиболее известный белорусский Мозырский НПЗ он стянул ПВО со всей Беларуси. Любые беспилотники, которые входят в воздушное пространство Беларуси, поспешно сбиваются. Это говорит о том, что либо он, либо и белорусские военные боятся, что Украина может нанести массированный удар по стратегическим объектам.

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В то же время Лукашенко нужно показать Путину, что он с ним.

Для этого он разворачивает на одном участке границы с Украиной тысячу солдатиков, потом сворачивает все, и везет на другой участок границы, проводит там какие-то учения в касках времен Второй мировой войны, лишь бы только было для картинки, что Беларусь, мол, готовится к войне и, если что, то они дадут Украине "прикурить", что капец.

Отсюда, кстати, и заявления Лукашенко о том, что Украина пожалеет, если нападет. Однако после его угроз захватить Сувальский коридор и пол Польши, на его заявления уже давно никто не обращает внимания.

Наконец, я не вижу военной необходимости запускать "Кинжалы" из воздушного пространства Беларуси. Поскольку "Кинжал" - это псевдогиперзвуковая ракета, для него 100-150 километров - это всего несколько секунд полета. Простыми словами, из Беларуси "Кинжал" будет лететь, например, не двенадцать секунд, как из России, а девять. То есть, эти ракеты и так имеют минимальное время подлета. Это не то оружие, как, например, те же беспилотники, которые нужно запускать ближе, чтобы они "чапали" со своими менее чем 180 километров в час меньше времени.

Вместе с тем, никто не отменял тренировочные полеты МиГов. И, к сожалению, каждый такой вылет предусматривает объявление воздушной тревоги. То есть это - элемент террора гражданского населения Украины, с которым стоит считаться.

Михаил Жирохов, военный эксперт, историк