Выступление артистов сорвало наш МИД.

Благодаря усилиям Министерства иностранных дел и украинской общины в США отменили выступление артистов балета российского Мариинского театра.

Как отмечает МИД Украины в Telegram, очередная попытка российских художников использовать международную культурную платформу для распространения пропаганды потерпела неудачу. Наше консульство обратилось с просьбой в Нью-Йорк.

"Благодаря обращению Генерального консульства Украины в Нью-Йорке, а также мерам украинской общины, организаторы гала-концерта, посвященного 25-й годовщине престижного балетного конкурса "Молодежный гран-при Америки", отменили выступление артистов балета российского Мариинского театра. Российскому театру и культуре нет места на международной арене", - акцентировали там.

В МИД отмечают, что и в дальнейшем будут работать над культурной изоляцией агрессора.

Как украинцы блокировали выступление балета России в США

Два дня назад посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о протесте украинцев возле театра балета Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке. По ее информации, люди требовали отменить участие артистов балета российского Мариинского театра в гала-концерте, посвященном 25-й годовщине престижного балетного конкурса Молодежный гран-при Америки, который должен был состояться 18 и 19 апреля. Об акции протеста в Нью-Йорке писали ведущие американские медиа, в том числе и The New York Times.

Посол отметила, что благодаря акции протеста участие россиян было отменено в культурном мероприятии. Как известно, Оксану Маркарову назначили на должность посла Украины в США в феврале 2021 года.

СМИ информировали, что танцовщики должны были принять участие в двух выступлениях в Театре Дэвида Х. Коха, но руководство Молодежного гран-при Америки исключило их из программы после заявлений о том, что организация оказывает поддержку российскому правительству, принимая этих артистов.

Вас также могут заинтересовать новости: