Украинский министр иностранных дел будет посещать Индию впервые с 2017 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в Индии с двухдневным визитом.

"28-29 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с визитом по приглашению своего индийского коллеги, д-ра Субраманьяма Джайшанкара. Украинский министр иностранных дел будет посещать Индию впервые с 2017 года", - сообщает украинское ведомство.

Как сообщается, целью визита является воплощение договоренностей лидеров двух государств, президента Владимира Зеленского и премьер-министра Нарендры Моди, в т.ч. подготовка к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, развитие украинско-индийских двусторонних отношений, торговли и международного сотрудничества.

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"В Нью-Дели Дмитрий Кулеба проведет ряд двусторонних переговоров, в частности с главой МИД Индии. Главы внешнеполитических ведомств проведут заседание украинско-индийской Межправительственной комиссии по торговле, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству", - проинформировали в МИД.

Также Кулеба проведет ряд встреч с неправительственными организациями, аналитическими центрами и журналистами Индии.

В свою очередь в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявили, что усиление двусторонних отношений с Индией имеет стратегическое значение для Украины.

"Киев интенсифицирует сотрудничество с Нью-Дели. У наших стран много общего. Украинцы борются за свою свободу и независимость так же, как это делали индийцы 77 лет назад. Нет сомнения, что Украина и Индия разделяют общие ценности свободолюбия, справедливости и международного порядка, основанного на верховенстве права", - отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Усиление сотрудничества с Индией

Как сообщал УНИАН, на международной арене Индия ранее публично призвала мир сосредоточиться на проблемах бедности и "отойти" от войны в Украине. Известно также, что Индия отказалась вводить санкции против России.

В этом месяце Офис президента Украины сообщил, что у Зеленского состоялся разговор с премьером Индии Моди.

Зеленский также отметил в разговоре, что для Украины важно, чтобы Индия приняла участие и в инаугурационном Саммите мира, подготовка к которому проходит в Швейцарии.

Отмечалось, что с Моди глава государства обсудил развитие двусторонних отношений, одним из элементов которого должна стать встреча команд и заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству в Дели в ближайшее время.

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