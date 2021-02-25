Оксана Маркарова заявила, что быть послом в Соединенных Штатах - "большая честь и еще большая ответственность".

Оксана Маркарова прокомментировала свое назначение послом Украины в США.

Об этом Маркарова написала в Facebook.

"Большая честь и еще большая ответственность - представлять Украину в Соединенных штатах Америки. Спасибо президенту Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Дмитрию Кулебе за доверие и амбициозные задачи", - написала она.

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Маркарова также отметила, что рада присоединиться к эффективному украинскому дипломатическому войску - мужчинам и женщинам, неутомимый труд которых - неотъемлемая часть многих побед как на международной арене, так и в Украине.

"Люблю Украину и верю в то, что наша тысячелетняя история, умноженная на уникальную жизнестойкость несмотря на многочисленные атаки, и начатая трансформация в современную инновационную страну, вместе с возвращением в европейскую семью и будущим членством в НАТО, дает нам шанс в 21 веке стать региональным лидером нового качества и надежным стратегическим партнером для Соединенных Штатов Америки", - добавила она.

Что было раньше

20 ноября Кулеба заявил, что предложил Зеленскому назначить новым послом Украины в США экс-министра финансов Маркарову.

Маркарова возглавляла Министерство финансов Украины с 8 июня 2018 года до 4 марта 2020.

Сегодня, 25 февраля, президент назначил Маркарову послом Украины в США.

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Автор: Леся Лещенко