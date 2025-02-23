Результат выборов для своей политической силы канцлер Шольц назвал "горьким".

Канцлер Германии и руководитель Социал-демократической партии Олаф Шольц признал поражение своей политической силы на внеочередных выборах в Бундестаг и поздравил лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца с победой, пишет Bild.

Как известно, Социал-демократическая партия Шольца, по данным экзитполов, получает третье место на выборах.

"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии", - сказал Шольц в воскресенье, 23 февраля.

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В то же время солидер СДПГ Саския Эскен поблагодарила Шольца за его усилия в избирательной кампании.

"Ты сражался, как лев", - сказала Эскен Шольцу на сцене в федеральной штаб-квартире СДПГ в Берлине.

Выборы в Германии: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что оптимистично настроен на победу во время выборов в Бундестаг. По его словам, он верит в то, что сможет сохранить свою должность в правительстве.

Также Шольц обвинял американского миллиардера Илона Маска во вмешательстве в в немецкую избирательную кампанию. Немецкий политик отмечал, что его беспокоит то, что Маск призвал к "избранию крайне правых партий в Европе - не только в Германии, но и во многих других странах".

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