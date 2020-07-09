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Записал прощальное сообщение и ушел: в Сеуле ищут пропавшего мэра

16:14, 09 июля 2020
Мир
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Пак Вон Сун / фото seoulfi.wordpress.com

Об этом сообщает Reuters.

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По данным правоохранительных органов и мэрии, градоначальник покинул свою резиденцию в 10:44. На нем была темная одежда, при себе имелся черный рюкзак. Незадолго до этого администрация Сеула распространила сообщение об отмене одного из мероприятий в расписании мэра в силу «вынужденных обстоятельств».

По сообщениям местных СМИ, в поисковой операции участвуют около 300-400 правоохранителей и дрон.

Дочь градоначальника обратилась к правоохранителям в четверг, когда не смогла связаться с отцом. Пак Вон Сун, по словам дочери, оставил голосовое сообщение «похожее на завещание» и ушел из дома. При этом содержание послания она раскрывать не стала.

Известно, что Пак Вон Сун занимает пост мэра Сеула с 2011 года. Он считается одним из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах 2022 года.

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