Записал прощальное сообщение и ушел: в Сеуле ищут пропавшего мэра

Об исчезновении чиновника сообщила его дочь.

Полиция пытается найти мэра Сеула (столица Южной Кореи) Пак Вон Суна, об исчезновении которого заявила его дочь.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеСеверная Корея пригрозила Сеулу началом войныПолиция ведет поисковую операцию в районе Сонбук-гу на севере Сеула, где последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона мэра. Сейчас телефон отключен.

По данным правоохранительных органов и мэрии, градоначальник покинул свою резиденцию в 10:44. На нем была темная одежда, при себе имелся черный рюкзак. Незадолго до этого администрация Сеула распространила сообщение об отмене одного из мероприятий в расписании мэра в силу «вынужденных обстоятельств».

По сообщениям местных СМИ, в поисковой операции участвуют около 300-400 правоохранителей и дрон.

Дочь градоначальника обратилась к правоохранителям в четверг, когда не смогла связаться с отцом. Пак Вон Сун, по словам дочери, оставил голосовое сообщение «похожее на завещание» и ушел из дома. При этом содержание послания она раскрывать не стала.

Известно, что Пак Вон Сун занимает пост мэра Сеула с 2011 года. Он считается одним из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах 2022 года.

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