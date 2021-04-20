Диас-Канель станет первым гражданским руководителем Компартии.

Рауля Кастро на посту первого секретаря Коммунистической партии Кубы заменит Мигель Диас-Канель.

Читайте такжеКуба избрала президентаКак передает Anadolu со ссылкой на Twitter кубинской Компартии, действующий президент и второй командующий Диас-Канель заменяет Рауля Кастро, чтобы занять ведущую должность в стране.

"Мигель Диас-Канель Бермудес избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы на 8-м съезде PCC", - сообщила партия в своем Twitter.

На деле это означает, что Кубой будет руководить кто-то, кроме Фиделя или Рауля Кастро, впервые после Кубинской революции 1959 года.

Родившись после революции, 60-летний Диас-Канель воплощает новое поколение власти на Кубе с более современным мышлением. Однако он заявил, что не изменит политическую линию страны. Политик строил карьеру в Коммунистической партии. Он был членом коммунистической молодежи, а затем возглавлял коммунистическую партию в двух провинциях. После этого он был назначен министром высшего образования и вице-президентом в 2013 году, прежде чем стать президентом в 2019 году. Диас-Канель станет первым гражданским руководителем партии.

На новом посту Диас-Канель должен бороться с худшим экономическим кризисом, с которым сталкивался остров почти за 30 лет, вызванным пандемией коронавируса и санкциями, введенными США.

Уход Рауля Кастро: детали

16 апреля первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро принял решение покинуть свой пост.

"Генерал армии сказал, что с удовольствием передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта, приверженных революции", - сказано в заявлении пресс-службы партии.

Главные новости Украины и мира на утро 20 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая