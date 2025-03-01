Президент Украины сказал, что "хотел быть честным" в разговоре со своими коллегами из США.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свою перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, сказал, что "это было не очень".

Так он ответил на вопрос, жалеет ли о перепалке с Трампом и Вэнсом, в эфире американского телеканала Fox News.

Он рассказал, что дискуссии были "очень чувствительной вещью" и что он "просто хотел быть честным" в разговоре со своими коллегами из США.

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Президент Украины подчеркнул, что не хочет терять "больших партнеров" в США.

Также он предположил, что его разочаровали предположения лидеров США о том, что "Украина почти уничтожена", "что наши солдаты не герои" и "что президент является диктатором".

Другие заявления Зеленского

Президент Украины не считает, что должен просить прощения у американского лидера Дональда Трампа за спор в Белом доме. В интервью его спросили, должен ли он извиниться перед Дональдом Трампом после того, что произошло в Овальном кабинете. Он ответил, что не считает себя виновным.

Также Зеленский заявил, что благодарен Трампу и народу США за оказанную помощь. Он заявил, что украинцы больше всех хотят закончить боевые действия и что Украине с США "просто нужно быть на одной стороне, чтобы остановить Путина".

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