Туристка из Украины пожаловалась, что им даже не вызвали скорую.

Украинцы среди туристов, которые отравились в отеле Египта, все же есть. Всего пострадали 13 человек, их вывозят из отеля.

Об этом рассказала пострадавшая украинская туристка Татьяна Копач в Facebook.

Украинка рассказала, что всего отравилось более 100 людей. Она указала, что очередь к врачу выстроилась еще с 04:00 и люди не расходились до 21:00.

Читайте такжеДевять пожарных погибли на учениях из-за обвала в бразильской пещере (фото, видео)По словам девушки, у нее и у ее мужа была высокая температура и рвота, они "катались по номеру между туалетом и кроватью". Украинка была возмущена тем, что в МИД Украины заявили об отсутствии украинцев среди пострадавших.

"Мы вчера звонили в посольство Египта на экстренный номер, с нами говорили, мы оставили свои данные, пообещали перезвонить и тишина, а мы по-прежнему катаемся по номеру", – отметила Копач.

При этом она рассказала, что им даже не вызвали скорую, их лишь осмотрел местный врач, который "выписал лекарства и отправил разбираться с проблемой самостоятельно за свои деньги".

В свою очередь турагент лишь порекомендовал не есть в отеле.

"Классное решение проблемы, правда? Сидите голодные и помните, это не наша вина… Отдельное спасибо компании JoinUp за неработающие горячие линии, за непередачу информации про туристов и за слова: "мы ничем не можем помочь, мы не виноваты!" – подытожила туристка.

Отравление в отеле Египта: что известно

По данным СМИ, в одном из отелей египетского курортного города Хургада отравились иностранные туристы, в том числе 40 россиян. Инцидент случился из-за "человеческих ошибок".

Позже генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев поделился, что в госпитале продолжают находиться 24 российских туриста.

В свою очередь посольство Украины в Египте выяснило, что украинских граждан в отеле Хургады, где отравились туристы, не было.

Автор: Анастасия Горбачева