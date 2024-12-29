Речь идет о передаче новой военной поддержки.

Украина ждет, что завтра Соединенные Штаты Америки объявят о предоставлении крупной военной помощи ее Вооруженным силам.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Он отметил, что соответствующее решение должно поддержать стабилизационную работу Сил обороны на российско-украинском фронте:

"Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины - мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих лет войны в защиту Украины".

Также президент рассказал о разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чья страна будет председательствовать в G7 в следующем году. Они обсудили предоставление Украине оружия, дополнительных систем противовоздушной обороны, а также инвестиции в ее оборонно-промышленный комплекс, экономическое взаимодействие между странами и санкции против России.

Видео дня

Новый пакет помощи от США

О планах Белого дома объявить о передаче помощи стало известно на днях, это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Соединенных Штатов.

По данным AP, стоимость пакета помощи оценивается в 1,25 миллиарда долларов.

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