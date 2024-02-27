Андрей Веселовский подчеркнул, что риторика Макрона не ограничилась фразой о западных войсках.

Запад открестился от заявления Макрона о возможной отправке войск в Украину, однако в риторике президента Франции как одного из "ядерных" лидеров Европы звучала фраза по хуже.

Она не так разошлась в прессе, ее меньше цитируют, хотя вес этого заявления более значимый, подчеркнул советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский NV.

"После этой фразы, он сказал еще одну фразу, еще хуже, которую у нас мало цитируют: "Европа должна сделать все для того, чтобы агрессивная Россия перестала существовать". "Делать все" в устах президента ядерной державы - это серьезно", - акцентировал дипломат.

Он заявил, что для мира слова Макрона - не призыв к угрозе, хотя, вероятнее всего, именно таким образом его речь прочитает Россия.

Веселовский считает, одно из вероятных последствий от подобных высказываний для Украины нерадостное: "Это вызовет значительное ускорение и усиление наступления России на украинском фронте".

Также дипломат указал, для лучшего понимания поведения лидер Франции есть одна жесткая поговорка. "Сердце француза находится в том кармане, где у него кошелек", - процитировал он.

Макрон в данном случая проявил поведение, свойственное политикам: он решил стать первым, кто возглавит в Европе движение "за" то, чтобы ЕС покупал оружие у стран, не входящих в Организацию. "И уже есть договоренности с определенными странами, просто ждали этого изменения", - указал дипломат.

По словам Веселовского, это также одно из важнейших заявлений, сказанных Макроном, помимо предположений о вводе войск в Украине и уничтожения агрессивной России.

Он считает, что лидер Франции просто сыграл с Кремлем, так как в действительности, ни Украина, ни ЕС, ни НАТО не готовы к реализации фразы об отправке военных в Украину.

"Будем надеяться, что это не случайность, но во всяком случае просто напоминание, что "мы не голые и не босые и имеем чем ответить", - уточнил Веселовский.

В МИД Франции уточнили слова Макрона

Накануне в рамках встречи глав 20 европейских государств в Париже Макрон заявил, что Франция не исключает передислокации западных войск на территорию Украины в будущем. Он отметил, что в ЕС нет консенсуса насчет этого, но исключать данной динамики нельзя.

Его слова разошлись в прессе. Некоторые лидеры Европы поспешили прокомментировать, что не имеют соответствующих планов. Об этом упоминали СМИ польский и чешский лидеры. Также заявление Макрона раскритиковала Австрия.

27 февраля французский МИД выступил с заявлением по поводу слов своего президента. Министр Стефан Сежурне уточнил, что речь шла о присутствии в Украине, а не участии в боевых действиях.

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